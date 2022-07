Napoli, incidente sul lavoro: imprenditore muore schiacciato da una lastra di marmo (Di martedì 26 luglio 2022) Napoli, incidenti sul lavoro: muore operaio di 55 anni a Nola Napoli, 26 luglio 2022 - Tragedia sul lavoro questa mattina a Roccarainola nel napoletano. A perdere la vita il titolare dell'azienda "... Leggi su quotidiano (Di martedì 26 luglio 2022), incidenti suloperaio di 55 anni a Nola, 26 luglio 2022 - Tragedia sulquesta mattina a Roccarainola nel napoletano. A perdere la vita il titolare dell'azienda "...

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Roccarainola, imprenditore muore schiacciato da una lastra di marmo - MyWayASPI : Ore 13:54 26/07/2022 ?? #autostradaA16 NAPOLI-CANOSA in entrambe le direzioni #trattochiuso per incidente tra Cerig… - positanonews : #Copertina #Cronaca #incidente Penisola Sorrentina: ancora un incidente lungo la Statale, traffico in direzione Nap… - MyWayASPI : Ore 13:36 26/07/2022 ?? #autostradaA16 NAPOLI-CANOSA ?? Napoli #trattochiuso per incidente tra Allacciamento A16/A1… - LuceverdeRadio : ???#Autostrade #Incidente -A16 Napoli-Canosa ?Tratto chiuso tra Cerignola e bivio A14 Bologna-Taranto > Canosa #Luceverde #Puglia -