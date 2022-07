Napoli Funerali di Antimo Imperatore | vittima innocente di camorra | la lettera della figlia

(Di martedì 26 luglio 2022). Si sono tenuti oggi idi, l’uomoucciso in un agguato dila settimana scorsa a Ponticelli. Le esequie alla chiesa di San Giuseppe, al rione Iincis dove ad attendere il feretro c’erano amici e parenti. La messa è stata officiata da padre Modesto Bravaccino, noto prete antidiL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Frankf1842 : RT @fanpage: Oggi a Ponticelli i funerali di Antimo Imperatore, vittima innocente di camorra. La figlia: “Non ti dimenticheremo mai, lotter… - fanpage : Oggi a Ponticelli i funerali di Antimo Imperatore, vittima innocente di camorra. La figlia: “Non ti dimenticheremo… - sudreporter : #Napoli, a Ponticelli i funerali dell'operaio vittima innocente di #camorra: nessuna istituzione presente, solo il… - sudreporter : #Napoli, domani a Ponticelli i funerali dell'operaio ucciso durante l'agguato di #camorra - rep_napoli : I funerali del giornalista Vito Faenza. Il figlio Luca: 'Grazie per quello che mi hai insegnato” [di Raffaele Sardo… -

Da est a ovest, le periferie diricordano le due vittime, entrambe incensurate e uccise a ... Idi Antimo Imperatore, 55 anni, si svolgeranno oggi, 26 luglio, alle 16 nella chiesa di San ...Si terranno oggi 26 luglio alle 16, presso la chiesa di San Giuseppe del rione Incis a Ponticelli, idi Antimo Imperatore. L'uomo, 56 anni, è l'ennesima vittima innocente di camorra. È rimasto ucciso lo scorso 20 luglio nell'agguato che ha tolto la vita a Carlo Esposito (29), del clan De ...È il giorno dei funerali di Antimo Imperatore, l'uomo innocente ucciso in un agguato di camorra la settimana scorsa a Ponticelli. Il carro funebre è arrivato da via Eugenio Montale alla chiesa di San ...stato colpito a morte nell'agguato in cui ha perso la vita Carlo Esposito (29), del clan De .... Imperatore era a casa sua a montargli una zanzariera quando il killer ha fatto fuoco. È stata l'Associa ...