Napoli, ecco Kim: il gigante coreano che deve far dimenticare Koulibaly (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Le visite mediche a Roma, poi la firma del contratto da cinque anni con dentro una clausola da 50 milioni a partire dal secondo anno. Il colpo Kim Min-Jae è messo a segno dal Napoli, che ha superato la concorrenza del Rennes e si è accaparrato il difensore centrale sudcoreano, un colosso della difesa. Dopo essersi messo in mostra nel Fenerbahce, ora vuole dire la sua in Champions League e in serie A. E’ lui l’uomo scelto dal club azzurro, dal ds Giuntoli, e approvato dal tecnico, Luciano Spalletti, per prendere il posto di Koulibaly, passato per 40 milioni al Chelsea. Kim, 25 anni, è costato 20 milioni ed è già pronto a entrare nel cuore dei tifosi azzurri: 190 centimetri, abile di testa e preciso nelle scivolate, capacità di cambiare il ritmo all’improvviso lanciando il contropiede ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Le visite mediche a Roma, poi la firma del contratto da cinque anni con dentro una clausola da 50 milioni a partire dal secondo anno. Il colpo Kim Min-Jae è messo a segno dal, che ha superato la concorrenza del Rennes e si è accaparrato il difensore centrale sud, un colosso della difesa. Dopo essersi messo in mostra nel Fenerbahce, ora vuole dire la sua in Champions League e in serie A. E’ lui l’uomo scelto dal club azzurro, dal ds Giuntoli, e approvato dal tecnico, Luciano Spalletti, per prendere il posto di, passato per 40 milioni al Chelsea. Kim, 25 anni, è costato 20 milioni ed è già pronto a entrare nel cuore dei tifosi azzurri: 190 centimetri, abile di testa e preciso nelle scivolate, capacità di cambiare il ritmo all’improvviso lanciando il contropiede ...

