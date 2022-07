Napoli | donna con figli occupa la sede pericolante della Cisl

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unacon dueminori hato laFunzione Pubblica in via Cisterna dell’Olio 10, da tempoe non più frequentata dal sindacato a seguito di interdizione per motivi di sicurezza disposta con ordinanza sindacale. Lachiede l’assegnazione di una casa. Il segretario generalefederazione diLuigi D’Emilio, in rappresentanzacategoria, accompagnato dal leaderCampania Lorenzo Medici, dopo essersi recato sul posto e verificato che la serratura era stata forzata, ha presentato denuncia alla DigosQuestura, al commissariato dei Decumani e alla ...