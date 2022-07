Napoli | cinque candidati per risolvere il caso portiere | entro quando Spalletti vuole una decisione

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 26 luglio 2022) L’addio di David Ospina ha lasciato un vuoto difficile da colmare per ile Luciano, che non ha mai nascosto di preferirlo nettamente a Alex Meret. Proprio l’exdell’Udinese, come già anticipato ieri, potrebbe non rinnovare il suo contratto con il club azzurro, non avendo ancora la certezza della titolarità. Continuano, infatti, a susseguirsi diversi nomi per affiancarlo, molti dei quali andrebbero certamente a minare il posto da titolare di Meret, che al momento è indiscusso (più che altro per mancanza di alternative). FOTO: Getty –MeretStando a La Gazzetta dello Sport, al massimoFerragostovorrà avere il sostituto di Ospina, anche perché ovviamente non si può attendere la fine del mercato perquesto ...