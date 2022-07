Napoli | Bassolino derubato sul bus del cellulare | lui se ne accorge e blocca il ladro

mrispoli1 : Antonio Bassolino scippato sul 140: «Ma così sono riuscito a bloccare il ladro» - mattinodinapoli : Antonio Bassolino scippato sul 140: «Ma così sono riuscito a bloccare il ladro» - RitaArso : RT @Corriere: Gli rubano il cellulare sul bus: Bassolino se ne accorge e blocca il ladro - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Gli rubano il cellulare sul bus: Bassolino se ne accorge e blocca il ladro - Corriere : Gli rubano il cellulare sul bus: Bassolino se ne accorge e blocca il ladro -

Tra i passeggeri c'è anche l'ex sindaco di, ex governatore della Campania oltre che già ministro, Antonio. Ma sull'autobus c'è anche un ladruncolo . Di quelli abili nello sfilare ...Così l'ex governatore e sindaco diAntonioracconta sui social di essere stato vittima di un borseggiatore su un autobus. Il post ha raccolto in breve like, condivisioni e commenti. "...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...