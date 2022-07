xpsicomarco : RT @grillobiagio2: Questa bomba a mano ha raggiunto il doppio platino ma è ancora troppo poco merita di volare ancora ?????? #marcomengoni #ma… - Obi1K2 : RT @grillobiagio2: Questa bomba a mano ha raggiunto il doppio platino ma è ancora troppo poco merita di volare ancora ?????? #marcomengoni #ma… - Silvia15673766 : RT @grillobiagio2: Questa bomba a mano ha raggiunto il doppio platino ma è ancora troppo poco merita di volare ancora ?????? #marcomengoni #ma… - grillobiagio2 : Questa bomba a mano ha raggiunto il doppio platino ma è ancora troppo poco merita di volare ancora ??????… - miche_simonetti : @settecoppeotto Blanco/Sfera Ebbasta - mi fai impazzire Salmo - Perdonami Rkomi - Maleducata Madame - l'eccezione T… -

Agenzia ANSA

Il live divedrà l'artista esibirsi con le canzoni contenute nel suo album d'esordio. Questo,... Al termine del live, laproseguirà in tre aree da ballo. Nel Main stage si terrà la ...... si tratta di Sara Sabatini, di Albenga, che ha cantato il brano "Voce" died è arrivata ... "Sin da piccolo sono stato attratto dal mondo dellae dello spettacolo", dice Marco che si ... Musica: Madame e Gabry Ponte in tour nel Tarantino - ViaggiArt Primo appuntamento, sabato 30 luglio, nella nuova location Elephant Park di Ginosa marina (Taranto) della rassegna Melodye, con il concerto della cantautrice Madame e il set di Gabry Ponte, dj tra i p ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (Interazioni e funzionalità semplici, Miglioramento dell'esp ...