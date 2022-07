Motoscafo affondato a Li Galli: richiesta la rimozione in tempi strettissimi (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMotoscafo affondato a Li Galli: Parco, subito rimozione Vertici Amp, al momento non ci sono gravi fuoriuscite gasolio Un sopralluogo nella zona Li Galli per verificare la situazione dopo l’incendio e l’affondamento del Motoscafo nei giorni scorsi in piena zona B del Parco Marino e in zona SIC (Sito di Interesse Comunitario). Il presidente e il direttore dell’Amp Punta Campanella, Lucio Cacace e Alberico Simioli, hanno voluto verificare di persona la situazione. “Al momento non ci sono gravi fuoriuscite di gasolio, da quanto emerge da una ricognizione superficiale, anche grazie al lavoro svolto egregiamente dalla Capitaneria di Porto che ha attivato con tempestività il pronto intervento del ConsorIo Castalia che ha contenuto la dispersione di carburante in ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutia Li: Parco, subitoVertici Amp, al momento non ci sono gravi fuoriuscite gasolio Un sopralluogo nella zona Liper verificare la situazione dopo l’incendio e l’affondamento delnei giorni scorsi in piena zona B del Parco Marino e in zona SIC (Sito di Interesse Comunitario). Il presidente e il direttore dell’Amp Punta Campanella, Lucio Cacace e Alberico Simioli, hanno voluto verificare di persona la situazione. “Al momento non ci sono gravi fuoriuscite di gasolio, da quanto emerge da una ricognizione superficiale, anche grazie al lavoro svolto egregiamente dalla Capitaneria di Porto che ha attivato con tempestività il pronto intervento del ConsorIo Castalia che ha contenuto la dispersione di carburante in ...

