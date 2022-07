Mostra del Cinema di Venezia 2022: sono 5 i film italiani in concorso (Di martedì 26 luglio 2022) Venezia – ‘L’immensità’ di Emanuele Crialese, ‘Bones & All’ di Luca Guadagnino, ‘Il Signore delle Formiche’ di Gianni Amelio, ‘Chiara’ di Susanna Nicchiarelli e ‘Monica’ di Andrea Pallaoro sono i 5 film italiani che concorreranno per il Leone d’Oro nel concorso principale della Mostra del Cinema di Venezia 2022, 79ma edizione che si tiene nell’anno in cui ricorre il 90esimo anniversario dalla sua fondazione. film attesissimo, ‘L’immensità’ di Crialese, con Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Filippo Pucillo, Aurora Quattrocchi, Rita De Donato, Alvia Reale, Carlo Gallo, Clara Ponsot, è un film in cui il regista racconta per la prima volta la sua storia. Ambientato nella Roma degli anni ’70, tra quartieri ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 26 luglio 2022)– ‘L’immensità’ di Emanuele Crialese, ‘Bones & All’ di Luca Guadagnino, ‘Il Signore delle Formiche’ di Gianni Amelio, ‘Chiara’ di Susanna Nicchiarelli e ‘Monica’ di Andrea Pallaoroi 5che concorreranno per il Leone d’Oro nelprincipale delladeldi, 79ma edizione che si tiene nell’anno in cui ricorre il 90esimo anniversario dalla sua fondazione.attesissimo, ‘L’immensità’ di Crialese, con Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Filippo Pucillo, Aurora Quattrocchi, Rita De Donato, Alvia Reale, Carlo Gallo, Clara Ponsot, è unin cui il regista racconta per la prima volta la sua storia. Ambientato nella Roma degli anni ’70, tra quartieri ...

