RaiNews : Gas, ancora un altro taglio. Botta e risposta tra Berlino e Mosca - LaNotiziaTweet : Mosca riduce ancora il gas. Da domani si scende dal 40 al 20%. Il nuovo alibi è la manutenzione di una turbina. Per… - lanf64 : #Gazprom da mercoledì riduce a 20% flusso #gas #NordStream1 per manutenzione. Verità o avvertimento mafioso di… - Marilenapas : RT @RaiNews: Gas, ancora un altro taglio. Botta e risposta tra Berlino e Mosca - tusciaweb : Gazprom riduce ulteriormente il flusso di gas verso l’Europa, il prezzo aumenta del 10 per cento Mosca - La -

Daarriva intanto la denuncia del capo del Centro nazionale per il controllo della difesa della Russia, il colonnello generale Mikhail Mizintsev, secondo il quale Kiev avrebbe pianificato 'una ...... 'NESSUNA RAGIONE TECNICA PER IL TAGLIO DEL FLUSSO' Secondo la Germania non c'è "nessuna ragione tecnica" per una riduzione del flusso di gas attraverso il Nord Stream annunciata oggi da."... Mosca riduce ancora il gas. Da domani si scende dal 40 al 20% L'Ue si prepara ad affrontare il taglio completo delle forniture di gas da parte di Mosca mentre Gazprom annuncia che da domani ridurrà drasticamente a 33 milioni di metri cubi al giorno, rispetto ...