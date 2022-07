Morata Juventus | nuova proposta per il prestito | la riposta dell’Atletico Madrid

(Di martedì 26 luglio 2022) Calciomercato: i bianconeri propongono un nuovoper, la rispostaLalavora sul calciomercato per regalare a Massimiliano Allegri il perfetto vice Vlahovic. Profilo perfetto per occupare questi ruoli è quello di Alvaro, per il quale sarebbe già stata presentata unadi. Offerta subito rispedita al mittente da parte, che per liberare il giocatore punta solamente ad una cessione a titolo definitivo. Nuovi aggiornamenti attesi nei prossimi giorni, come scrive Tuttosport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo ...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, LA PRIORITÀ ADESSO È UN ATTACCANTE #Morata in cima alla lista, poi #Martial e #Werner… - DiMarzio : #Calciomercato | Il punto sulla strategia della #Juventus per l'attacco - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | La strategia della @juventusfc dopo la cessione di #DeLigt al @FCBayern: da #Bremer a… - infoitsport : Juventus, Morata prima scelta ma si sondano anche Werner e Martial - infoitsport : Werner alla Juventus?/ Calciomercato news, sarebbe l'alternativa a Morata e Martial -

Calciomercato: i bianconeri propongono un nuovo prestito per, la risposta dell'Atletico Madrid Lalavora sul calciomercato per regalare a Massimiliano Allegri il perfetto vice Vlahovic. Profilo perfetto per occupare questi ruoli è quello di ...Laal lavoro per il colpo in attacco, come vice Vlahovic la priorità èma rispunta un altro nome nella listaLa ricerca del vice Vlahovic è uno dei fronti più caldi del mercato della ...Rabiot-Juve, non è finita qui. Il centrocampista francese vedeva il suo futuro lontano da Torino, ma per uno strano gioco del destino la sua permanenza è adesso più quotata. Con l'infortunio di Pogba, ...Da Morata fino a Paredes: la Juve è alla ricerca di rinforzi in attacco e a centrocampo. Le strategia bianconere ...