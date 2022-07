Monza, buona la prima di Ranocchia (Di martedì 26 luglio 2022) L’ambizioso Monza targato Berlusconi-Galliani prosegue la marcia di avvicinamento all’esordio in serie A. Ieri nella vittoria per... Leggi su calciomercato (Di martedì 26 luglio 2022) L’ambiziosotargato Berlusconi-Galliani prosegue la marcia di avvicinamento all’esordio in serie A. Ieri nella vittoria per...

ncorrasco : @LeggendaAmbros1 Eh sì, però deve anche prendere coscienza di ciò che offre il mercato. Salerno è una piazza ambizi… - MassimoMasotti7 : @AndreaFrasca9 Eeeeh... eh mica lo so se la Lazietta mia riuscirà ad entrare entro le prime 10 della classifica hei… - Corrado41906780 : @Giovanna8216 Spero lo facciano ma parere mio se prendi 15 è oro colato...poi lui vuole decidere destinazione , per… - Serena_Monza_IT : #3cosebelle Una giornata spensierata, un tramonto e una buona cena. A me bastano cose semplici ?? #buonanotte - doriananera : @tvr1958 @ItaliaViva @matteorenzi Vedo che ha capito tutto di me Complimenti ???? A proposito l'avviso che a Monza ha… -