Montella: “Pioli, lavoro straordinario. Riconfermarsi non è impossibile” (Di martedì 26 luglio 2022) Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan oggi all'Adana Demirspor, ha commentato il lavoro di Pioli e la prossima stagione dei rossoneri Leggi su pianetamilan (Di martedì 26 luglio 2022) Vincenzo, ex allenatore del Milan oggi all'Adana Demirspor, ha commentato ildie la prossima stagione dei rossoneri

PianetaMilan : #Montella: “#Pioli, lavoro straordinario. Riconfermarsi non è impossibile” #ACMilan #Milan #SempreMilan - ACMilanInside_ : Montella:”Lavoro straordinario di Pioli e società: riconfermarsi difficile ma non impossibile” - Pall_Gonfiato : Montella avverte Pioli: 'Riconfermarsi sarà più difficile' - sportli26181512 : Montella: 'Pioli, lavoro straordinario. Riconfermarsi difficile ma non impossibile': L'ex allenatore del Milan Vinc… - milansette : Montella: 'Pioli, lavoro straordinario. Riconfermarsi difficile ma non impossibile' #acmilan #rossoneri -