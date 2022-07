Montalcino, a lavoro tra le vigne sotto il sole. Arriva la multa da 7 mila euro (Di martedì 26 luglio 2022) Ispettorato del lavoro Montalcino (Siena), 26 luglio 2022 - Stavano lavorando nei vigneti nonostante le alte temperature, sorpresi da un controllo dell'ispettorato del lavoro e multata l'azienda ... Leggi su lanazione (Di martedì 26 luglio 2022) Ispettorato del(Siena), 26 luglio 2022 - Stavano lavorando neiti nonostante le alte temperature, sorpresi da un controllo dell'ispettorato delta l'azienda ...

ClaudiaBruno00 : RT @Agenzia_Ansa: L'Ispettorato del lavoro di Siena ha effettuato un controllo in un'azienda agricola di Montalcino, dove, a dispetto della… - AnsaToscana : Operai al lavoro in vigna sotto il sole a Montalcino, multata l'azienda. Dall'ispettorato 7.000 euro di sanzioni, i… - enrica_emme : RT @Agenzia_Ansa: L'Ispettorato del lavoro di Siena ha effettuato un controllo in un'azienda agricola di Montalcino, dove, a dispetto della… - Agenzia_Ansa : L'Ispettorato del lavoro di Siena ha effettuato un controllo in un'azienda agricola di Montalcino, dove, a dispetto… - tazzacolma : L'ispettorato del lavoro funziona così bene anche a Caserta per chi raccoglie i pomodori? -