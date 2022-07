Mondiali Qatar 2022: palazzi e hotel di lusso ospiteranno le 32 nazionali partecipanti (Di martedì 26 luglio 2022) La Fifa ha annunciato che le 32 squadre partecipanti ai Mondiali in Qatar, saranno ospitate in palazzi, resort e hotel di lusso: l’alcool sarà vietato. Secondo l’elenco pubblicato, 24 squadre saranno ospitate in hotel e strutture situate entro un raggio di 10 chilometri, una grande novità rispetto alle edizioni precedenti, e la Francia si stabilità ad Al Messila, un resort vicino a Doha che vanta ville che costano più di 2.500 euro a notte. La Germania ha invece scelto l’isolamento: risiederà a Zulal, a circa 100 km dalla capitale, offrendo pero’ della tranquillità alla squadra. L’Inghilterra sarà ospitata dall’hotel Souq Al Wakra, mentre il Brasile ha scelto l’hotel Westin nel centro di Doha. Argentina e la Spagna hanno optato per ... Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) La Fifa ha annunciato che le 32 squadreaiin, saranno ospitate in, resort edi: l’alcool sarà vietato. Secondo l’elenco pubblicato, 24 squadre saranno ospitate ine strutture situate entro un raggio di 10 chilometri, una grande novità rispetto alle edizioni precedenti, e la Francia si stabilità ad Al Messila, un resort vicino a Doha che vanta ville che costano più di 2.500 euro a notte. La Germania ha invece scelto l’isolamento: risiederà a Zulal, a circa 100 km dalla capitale, offrendo pero’ della tranquillità alla squadra. L’Inghilterra sarà ospitata dall’Souq Al Wakra, mentre il Brasile ha scelto l’Westin nel centro di Doha. Argentina e la Spagna hanno optato per ...

