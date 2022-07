Mondiale Endurance - BMW annuncia il ritorno a Le Mans dal 2024

Leggi su quattroruote

(Di martedì 26 luglio 2022) Cresce ancora la lista dei partecipanti al: la BMW hato che prenderà parte al campionato a partire dal, lanciando così il guanto di sfida a Toyota, Peugeot, Porsche, Ferrari, Glickenhaus, Cadillac, Lamborghini e Alpine. Un gradito. Le tappe per un rientro in grande stile sono state ben definite. La nuova BMW M Hybrid V8 ha appena iniziato i primi test in Italia e il debutto competitivo è previsto a gennaio 2023 a Daytona, prima prova del campionato nordamericano IMSA WeatherTech SportsCar. Nella vedremo poi in pista nella Top Class dele impegnata anche nella 24 Ore di Le. L'ultima volta che la casa di Monaco ha morso l'asfalto della grande classica francese è stato ...