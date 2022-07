Missili Himars, l'arma della svolta: così l'artiglieria russa viene decimata da Kiev (Di martedì 26 luglio 2022) Nonostante nell'ultimo periodo sia diventato il teatro principale della guerra tra Kiev e Mosca, pare che ultimamente il "rumore" dei Missili nel Donbass sia bruscamente calato.... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 26 luglio 2022) Nonostante nell'ultimo periodo sia diventato il teatro principaleguerra trae Mosca, pare che ultimamente il "rumore" deinel Donbass sia bruscamente calato....

Vascello : Continuano le bombe su #Odessa la distruzione continua...... Ma li diano a #Kiev i missili da 300km per gli Himars… - _Nico_Piro_ : @anBenedetti @Antonel38567888 Nel mentre si lavori per un cessate il fuoco e non per alimentare la spirale...javell… - infoitestero : Missili Himars, l'arma della svolta: così l'artiglieria russa sta finendo le munizioni - Gazzettino : Missili Himars, così l'artiglieria russa sta finendo le munizioni: ecco l'arma di Kiev per fiaccare Mosca - pasqualecapozzi : I missili Usa HIMARS all'Ucraina non cambieranno le sorti della guerra -