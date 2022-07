Miss Italia: 26enne di Napoli accede alle pre-finali nazionali (Di martedì 26 luglio 2022) E’ napoletana una delle partecipanti alle prefinali nazionali di Miss Italia. Si chiama Viviana Matteucci e ha 26 anni. Dice di essersi iscritta al concorso di bellezza per caso, incoraggiata da parenti e amici, ma “non ci pensavo proprio di poter vincere, e adesso invece sto vivendo un sogno”. La giovane è di Fuorigrotta e ora L'articolo TeleclubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 26 luglio 2022) E’ napoletana una delle partecipantipredi. Si chiama Viviana Matteucci e ha 26 anni. Dice di essersi iscritta al concorso di bellezza per caso, incoraggiata da parenti e amici, ma “non ci pensavo proprio di poter vincere, e adesso invece sto vivendo un sogno”. La giovane è di Fuorigrotta e ora L'articolo Teleclubnotizie dae dall'

roberto_onano : RT @MT_Meli_: Leggo le arrampicate sugli specchi della Gelmini, e non posso che vomitare l’anima. Parla di “inseguire la Meloni”, in riferi… - pier2856 : RT @MT_Meli_: Leggo le arrampicate sugli specchi della Gelmini, e non posso che vomitare l’anima. Parla di “inseguire la Meloni”, in riferi… - DeodatoRibeira : RT @MT_Meli_: Leggo le arrampicate sugli specchi della Gelmini, e non posso che vomitare l’anima. Parla di “inseguire la Meloni”, in riferi… - emma_vita00 : RT @MT_Meli_: Leggo le arrampicate sugli specchi della Gelmini, e non posso che vomitare l’anima. Parla di “inseguire la Meloni”, in riferi… - palermo24h : Misterbianco, al via le selezioni per Miss Italia 2022 -