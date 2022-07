Milly Carlucci | l’avete mai vista da giovane? I fan stentano a crederci | “Non può essere LEI” – FOTO

Leggi su esclusiva

(Di martedì 26 luglio 2022) Avete mai vistoda? I fan non possono credere che sia lei, laè virale ed ha lasciato tutti a bocca aperta. La conduttrice di “Ballando con le stelle” è cambiata completamente dall’esordio. La conduttrice(Instagram) ESCLUSIVA.COMè una conduttrice molto amata e seguita dal pubblico italiano che con il suo talento e la sua bravura ha conquistato nel corso degli anni la stima e l’affetto dei telespettatori che non perdono occasione di supportarla e sostenerla in ogni situazione. E’ al timone di “Ballando con le stelle”, programma storico che da quasi venti anni tiene compagnia agli italiani e riscuote molto successo. Conduce poi “Il cantante mascherato”, altra trasmissione su Rai 1 che ha ottenuto ...