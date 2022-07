Milenkovic Inter, nuova offensiva: i nerazzurri vogliono il serbo (Di martedì 26 luglio 2022) Milenkovic,offensiva dell’Inter: contatti con il procuratore e la Fiorentina per il difensore serbo. Le ultime sulla trattativa Possibili novità in merito al futuro di Milenkovic. In base a quanto riportato da Sky Sport, l’Inter non ha fretta e sta continuando avere contatti con il procuratore del difensore e la Fiorentina per capire le possibilità di una chiusura dell’affare. Il club viola, alla luce del patto stretto lo scorso anno al momento del rinnovo, non si opporrebbe alla sua cessione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022)dell’: contatti con il procuratore e la Fiorentina per il difensore. Le ultime sulla trattativa Possibili novità in merito al futuro di. In base a quanto riportato da Sky Sport, l’non ha fretta e sta continuando avere contatti con il procuratore del difensore e la Fiorentina per capire le possibilità di una chiusura dell’affare. Il club viola, alla luce del patto stretto lo scorso anno al momento del rinnovo, non si opporrebbe alla sua cessione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

