(Di martedì 26 luglio 2022) A Milano è stata sgominata la banda della Pantera Rosa e non si tratta della sceneggiatura del nuovo film con l'ispettore Clouseau. Tre presunti rapinatori di gioiellerie sono stati infatti fermati ...

E' il sunto di un'attività criminale stroncata dalla direzione distrettuale antimafia di Milano. Come ormai da 'copione' consolidato, l'organizzazione (legata alla 'ndrangheta) camuffava ... Milano, sgominata la banda della "Pantera Rosa": da anni rapinavano le gioiellerie del centro "Pink Panthers", così si chiamava la banda, era formata da tre montenegrini che dal 2019 al 2022 aveva terrorizzato diverse gioiellerie del capoluogo lombardo.