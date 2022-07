Milano, le vetrine spaccate e l’assalto dei “Pink Panthers” alle gioiellerie: fermate tre persone (Di martedì 26 luglio 2022) Tre persone di origine montenegrina sono state fermate dalla polizia. Sono ritenute responsabili di alcune rapine commesse tra il 2019 e il 2022 a gioiellerie del centro di Milano e sono gravemente indiziati di far parte dell’organizzazione criminale internazionale denominata “Pink Panthers”, nota per la rapidità di esecuzione delle rapine: 50, 60 secondi al massimo, per portare a termine i colpi, con la tecnica dello “smask e grab”, distruggi e prendi. Gli agenti della sezione Antirapina della Squadra Mobile, nel corso di un servizio in borghese, hanno riconosciuto, vedendoli passeggiare in bicicletta in una via del centro cittadino, due volti noti, immortalati dalle telecamere in occasione di alcuni colpi consumati proprio a Milano. Non appena ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Tredi origine montenegrina sono statedalla polizia. Sono ritenute responsabili di alcune rapine commesse tra il 2019 e il 2022 adel centro die sono gravemente indiziati di far parte dell’organizzazione criminale internazionale denominata “”, nota per la rapidità di esecuzione delle rapine: 50, 60 secondi al massimo, per portare a termine i colpi, con la tecnica dello “smask e grab”, distruggi e prendi. Gli agenti della sezione Antirapina della Squadra Mobile, nel corso di un servizio in borghese, hanno riconosciuto, vedendoli passeggiare in bicicletta in una via del centro cittadino, due volti noti, immortalati dtelecamere in occasione di alcuni colpi consumati proprio a. Non appena ...

Rolfi39 : RT @TgrRaiLombardia: Furti in gioiellerie a Milano, presi tre ''Pink Panthers'': il loro marchio rapine rapidissime, con la tecnica 'distru… - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Furti in gioiellerie a Milano, presi tre ''Pink Panthers'': il loro marchio rapine rapidissime, con la tecnica 'distru… - TgrRaiLombardia : Furti in gioiellerie a Milano, presi tre ''Pink Panthers'': il loro marchio rapine rapidissime, con la tecnica 'dis… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Pink Panthers, i professionisti della #rapina arrestati a #milano: vetrine spaccate e gioielli rubati in 60 secondi https://t… - leggoit : Pink Panthers, i professionisti della #rapina arrestati a #milano: vetrine spaccate e gioielli rubati in 60 secondi -