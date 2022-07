Milan-Wolfsberger domani in tv: orario e diretta streaming amichevole precampionato 2022 (Di martedì 26 luglio 2022) L’orario e la diretta streaming di Milan-Wolfsberger, amichevole precampionato 2022. Terzo test estivo per i rossoneri di Pioli dopo il sorprendente ko in Ungheria contro il Zalaegerszegi. Il Wolfsberger milita nella Bundesliga austriaca, il massimo campionato locale. Appuntamento domani, mercoledì 27 luglio, alle ore 19. La partita verrà trasmessa in diretta su Sportitalia. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) L’e ladi. Terzo test estivo per i rossoneri di Pioli dopo il sorprendente ko in Ungheria contro il Zalaegerszegi. Ilmilita nella Bundesliga austriaca, il massimo campionato locale. Appuntamento, mercoledì 27 luglio, alle ore 19. La partita verrà trasmessa insu Sportitalia. SportFace.

