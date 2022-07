Milan, Tomori: 'Adli ha grandi qualità'. Kalulu: 'Chi non vorrei mai affrontare dei miei compagni? Leao' (Di martedì 26 luglio 2022) Fikayo Tomori e Pierre Kalulu, difensori del Milan, sono stati protagonisti sui canali Twitch e YouTube del Milan per una sessione di Question&Answer... Leggi su calciomercato (Di martedì 26 luglio 2022) Fikayoe Pierre, difensori del, sono stati protagonisti sui canali Twitch e YouTube delper una sessione di Question&Answer...

cmdotcom : #Milan , #Tomori : 'Adli ha grandi qualità'. #Kalulu : 'Chi non vorrei mai affrontare dei miei compagni? #Leao ' - sportli26181512 : Milan, Tomori: 'Adli ha grandi qualità'. Kalulu: 'Chi non vorrei mai affrontare dei miei compagni? Leao': Fikayo To… - MilanSpazio : Tomori si racconta: “Milan? L’ho capito appena sono arrivato!” - MilanPress_it : FIK & PIERRE ???? Fikayo #Tomori e Pierre #Kalulu rispondono alla domande dei tifosi rossoneri dal ritiro austriaco… - ILRENATIANO18 : RT @NoaLanghiano: Ma leao è g* y che schifo, ieri con Tomori oggi con saladmekers...che schifo, via dal mio Milan???? -