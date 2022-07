Milan, il futuro si chiama Pobega: pronto il rinnovo di contratto. I dettagli (Di martedì 26 luglio 2022) Il Milan è intenzionato a puntare forte su Pobega e avrebbe già trovato l’accordo per il rinnovo di contratto del centrocampista Tommaso Pobega e il Milan, come riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbero trovato l’accordo per il rinnovo del contratto, ora in scadenza tra tre anni. Non solo, è probabile che un annuncio ci sia già entro fine luglio: mancano solo firma e comunicazione. Pobega allungherà al 2027, con un adeguamento importante a testimonianza dell’importanza che avrà nel progetto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022) Ilè intenzionato a puntare forte sue avrebbe già trovato l’accordo per ildidel centrocampista Tommasoe il, come riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbero trovato l’accordo per ildel, ora in scadenza tra tre anni. Non solo, è probabile che un annuncio ci sia già entro fine luglio: mancano solo firma e comunicazione.allungherà al 2027, con un adeguamento importante a testimonianza dell’importanza che avrà nel progetto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

