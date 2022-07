Milan e Bruges, nuovo incontro per De Ketelaere: fumata grigia - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di martedì 26 luglio 2022) Napoli, Mario Rui: "Abbiamo voglia di dimostrare che siamo ancora forti" Milano, 26 luglio 2022 - La fumata è ancora grigia. Mentre il Milan si trovava a Villach, in Austria, dove nel tardo pomeriggio ... Leggi su quotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Napoli, Mario Rui: "Abbiamo voglia di dimostrare che siamo ancora forti"o, 26 luglio 2022 - Laè ancora. Mentre ilsi trovava a Villach, in Austria, dove nel tardo pomeriggio ...

QSVS_Official : ???? VIDEO ESCLUSIVO?? Terminato l’incontro #Milan-Bruges per #DeKetelaere, Maldini non si sbilancia: riusciranno i… - Glongari : Previsti nuovi contatti già in giornata. Il #Milan ha fiducia nella possibilità di riuscire a trovare la formula gi… - MarcoGuidi13 : @russ_mario1 Secondo il Bruges l’offerta del Milan è 31, la loro richiesta 35 - EuropaCalcio : #Milan su #DeKetelaere: c’è ancora distanza col #Bruges #europacalcio - Giulio750 : @Angiolett__11 @BaldoCucchiara @Erfaina1988 Secondo me l'offerta di 32+3 di bonus con 10% rivendita era quella gius… -