Milan, Di Marzio: “Ancora nessuna fumata bianca per De Keteleare” (Di martedì 26 luglio 2022) Milan DE Keteleare- Il Milan continua la sua preparazione prestagionale in vista dei prossimi impegni. Domani, nel tardo pomeriggio, gli uomini di Pioli sfideranno il Wolfesberg, in un amichevole molto interessante. Siamo entrati nell’area calda del mercato del Milan, Pioli chiede dei rinforzi adeguati per riconfermarsi la prossima stagione. Il Diavolo è alla ricerca della seconda stella e, al momento, i Rossoneri hanno solo acquistato a parametro zero, Divock Origi. I Campioni d’Italia sono attenti su molte piste una di queste è legata al Belga, Charles De Keteleare. È una trattativa che va avanti da tanto tempo, il giocatore del Brugges è stato già messo fuori rosa dalla sua squadra e aspetta solo il Milan. Ha rifiutato offerte del Leeds e dalla Premier League, proprio perchè sogna ... Leggi su seriea24 (Di martedì 26 luglio 2022)DE- Ilcontinua la sua preparazione prestagionale in vista dei prossimi impegni. Domani, nel tardo pomeriggio, gli uomini di Pioli sfideranno il Wolfesberg, in un amichevole molto interessante. Siamo entrati nell’area calda del mercato del, Pioli chiede dei rinforzi adeguati per riconfermarsi la prossima stagione. Il Diavolo è alla ricerca della seconda stella e, al momento, i Rossoneri hanno solo acquistato a parametro zero, Divock Origi. I Campioni d’Italia sono attenti su molte piste una di queste è legata al Belga, Charles De. È una trattativa che va avanti da tanto tempo, il giocatore del Brugges è stato già messo fuori rosa dalla sua squadra e aspetta solo il. Ha rifiutato offerte del Leeds e dalla Premier League, proprio perchè sogna ...

pino_nostro : RT @pasqlaragione: ?? Non sarebbe stata trovata l'intesa definitiva per il passaggio di #DeKetelaere al Milan. Resta forte la fiducia ma il… - infoitsport : Milan, Di Marzio: “Ancora nessuna fumata bianca per De Keteleare” - Serie_A_ENG : Milan, Di Marzio: “Ancora nessuna fumata bianca per De Keteleare” - serie_a24 : #Milan, Di Marzio: “Ancora nessuna fumata bianca per De Keteleare” - milan_corner : RT @serioustony_: Pedullà ha appena chiamato Di Marzio 'stempiated' -