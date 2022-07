Milan-De Ketelaere, Maldini non si sbilancia dopo l’incontro (Di martedì 26 luglio 2022) Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, non si sbilancia dopo l'incontro a Lugano con i dirigenti del Brugge per De Ketelaere Leggi su pianetamilan (Di martedì 26 luglio 2022) Paolo, direttore dell'area tecnica del, non sil'incontro a Lugano con i dirigenti del Brugge per De

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, cresce la fiducia per #DeKeteleare. #Maldini domani in prestito allo #Spezia - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan e @ClubBrugge in Svizzera per parlare di #DeKetelaere: incontro terminato ???? - Gazzetta_it : De Ketelaere, rilancio Milan: per l'assalto finale andrà oltre l'offerta da 32 milioni - Milannews24_com : #Sconcerti: «Il #Milan deve ancora sostituire #Kessie, su #DeKetelaere…» - KingMilan1899 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @acmilan e @ClubBrugge in Svizzera per parlare di #DeKetelaere: incontro terminato ???? -