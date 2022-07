Milan-De Ketelaere, incontro terminato: le ultime (Di martedì 26 luglio 2022) È andato in scena, intorno all’ora di pranzo, un incontro nel centro di Lugano tra la dirigenza del Milan e quelli del Bruges, per parlare ancora una volta di Charles De Ketelaere e per provare a limare definitivamente gli ultimi dettagli di quella che è una delle trattative più lunghe di questa calda estate di calciomercato. Foto: Getty Images, De Ketelaere, Milan Come fa sapere Gianluca Di Marzio, però, le posizioni risultano rimanere le stesse, con il Milan fermo sulla sua proposta di 32-33 milioni di euro (compresi bonus) e il Bruges che continua a chiedere 35 milioni di euro di base fissa.Nella giornata di ieri sembrava filtrare un cauto ottimismo per una chiusura che poteva avvenire entro la giornata di oggi. Ma dall’incontro di queste ore tutto sembra ... Leggi su rompipallone (Di martedì 26 luglio 2022) È andato in scena, intorno all’ora di pranzo, unnel centro di Lugano tra la dirigenza dele quelli del Bruges, per parlare ancora una volta di Charles Dee per provare a limare definitivamente gli ultimi dettagli di quella che è una delle trattative più lunghe di questa calda estate di calciomercato. Foto: Getty Images, DeCome fa sapere Gianluca Di Marzio, però, le posizioni risultano rimanere le stesse, con ilfermo sulla sua proposta di 32-33 milioni di euro (compresi bonus) e il Bruges che continua a chiedere 35 milioni di euro di base fissa.Nella giornata di ieri sembrava filtrare un cauto ottimismo per una chiusura che poteva avvenire entro la giornata di oggi. Ma dall’di queste ore tutto sembra ...

