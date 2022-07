Milan, c'è l'accordo per il rinnovo di Pobega (Di martedì 26 luglio 2022) Il futuro di Tommaso Pobega sarà sempre di più a tinte rossonere. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport , il club rossonero ha infatti l'accordo con il giovane giocatore, rientrato in estate dal prestito al Torino , per il rinnovo del contratto fino al 2027. Mancano solamente la ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 26 luglio 2022) Il futuro di Tommasosarà sempre di più a tinte rossonere. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport , il club rossonero ha infatti l'con il giovane giocatore, rientrato in estate dal prestito al Torino , per ildel contratto fino al 2027. Mancano solamente la ...

MarcoGuidi13 : Il #Bruges conferma: “Non c’è ancora accordo con il #Milan per #DeKetelaere” #Calciomercato - lucabianchin7 : Tommaso #Pobega riprende a correre e a fare esercizi sul campo a #Villach. Rientro previsto: 6 agosto a Vicenza. Po… - AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive di Zlatan… - FabioPorcu10 : RT @theMilanZone_: ???? Il #Bruges conferma: “Non c’è ancora accordo con il #Milan per #DeKetelaere”. via @MarcoGuidi13 - FabioPorcu10 : RT @MarcoGuidi13: Il #Bruges conferma: “Non c’è ancora accordo con il #Milan per #DeKetelaere” #Calciomercato -