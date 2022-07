Milan, CdS: “Rossoneri quasi al completo, ma manca il mercato” (Di martedì 26 luglio 2022) Milan, CDS: Come riporta ad oggi il CdS la squadra di Pioli è davvero quasi al completo, ma ad oggi manca davvero il mercato. “Domani sarà ancora giorno di partita, con avversari gli austriaci del Wolfsberger è un Milan pronto a rivedere Simon Kjaer in campo. Il danese ha lasciato i compagni a metà del percorso-scudetto, lo scorso dicembre, per via della rottura dei legamenti crociati. E nel terzo test del pre-campionato rossonero, il rientro di Kjaer potrebbe coincidere con la prima partita senza incassare gol”. quasi AL completo. “A Klagenfurt, anche per riscattarsi dalla deludente sconfitta di sabato scorso, è atteso un Milan vicino a quello titolare. Con la probabile presenza a centrocampo, dal primo minuto, di Tonali e Bennacer. ... Leggi su seriea24 (Di martedì 26 luglio 2022), CDS: Come riporta ad oggi il CdS la squadra di Pioli è davveroal, ma ad oggidavvero il. “Domani sarà ancora giorno di partita, con avversari gli austriaci del Wolfsberger è unpronto a rivedere Simon Kjaer in campo. Il danese ha lasciato i compagni a metà del percorso-scudetto, lo scorso dicembre, per via della rottura dei legamenti crociati. E nel terzo test del pre-campionato rossonero, il rientro di Kjaer potrebbe coincidere con la prima partita senza incassare gol”.AL. “A Klagenfurt, anche per riscattarsi dalla deludente sconfitta di sabato scorso, è atteso unvicino a quello titolare. Con la probabile presenza a centrocampo, dal primo minuto, di Tonali e Bennacer. ...

serie_a24 : #Milan, CdS: “Rossoneri quasi al completo, ma manca il mercato” - infoitsport : Milan, CdS: “Rossoneri quasi al completo, ma manca il mercato” - infoitsport : EDICOLA CDS – Ride solo il Napoli. Milan e Inter a vuoto, un segnale per Spalletti - zazoomblog : Milan CdS: “Adli si prende il centrocampo in questo calcio d’estate” - #Milan #“Adli #prende #centrocampo - serie_a24 : #Milan, CdS: “Adli si prende il centrocampo in questo calcio d’estate” -