Milan, accordo trovato: annuncio a breve (Di martedì 26 luglio 2022) Oggi La Gazzetta dello Sport scrive che la dirigenza ha trovato un accordo con l'entourage del centrocampista, in scadenza a giugno 2025. È probabile che l'annuncio arrivi entro la fine del mese di ... Leggi su milanlive (Di martedì 26 luglio 2022) Oggi La Gazzetta dello Sport scrive che la dirigenza hauncon l'entourage del centrocampista, in scadenza a giugno 2025. È probabile che l'arrivi entro la fine del mese di ...

lucabianchin7 : Tommaso #Pobega riprende a correre e a fare esercizi sul campo a #Villach. Rientro previsto: 6 agosto a Vicenza. Po… - AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive di Zlatan… - AntoVitiello : Terminato da poco l'incontro tra il #Milan e il #Bruges per #DeKetelaere , la trattativa proseguirà ancora nelle pr… - SportHubOff : ???????? #Milan, c’è fiducia per Charles #DeKetelaere: le negoziazioni continueranno oggi e domani per raggiungere un a… - cielorossonero : RT @MilanLiveIT: ?? Pobega presto firmerà il rinnovo con il Milan -