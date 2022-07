Migranti | oltre mille naufraghi salvati dalle navi ong A Lampedusa continuano gli sbarchi

(Di martedì 26 luglio 2022) In missione da meno di 24 ore, Geo Barents salva 189 persone in quattro operazioni di soccorso. In 439 sono su Sea Watch 3, altri 387 su Ocean Viking

... dei minori stranieri non accompagnati, nonché degli stranieri in prosieguo amministrativo affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, garantisce,all'accoglienza materiale, ...La più piccola ha appena due anni. Mala metà dei cinquantadue naufraghi salvati dall'equipaggio di Geo Barents sono ragazzini che viaggiano da soli. A meno di ventiquattro ore dall'inizio della missione, sono tre i salvataggi ...Roma, 26 luglio 2022 - Sono in arrivo in settimana in Italia, grazie a nuovi corridoi umanitari, circa 300 cittadini afghani in partenza da Iran e Pakistan. I primi 9 beneficiari sono giunti oggi a Ro ...Almeno 300 i bambini sbarcati negli ultimi giorni. Alcuni anche piccolissimi. Save the Children le condizioni ambientali estreme e il sovraffollamento dell'hotspot: «Garantire assistenza e protezione ...