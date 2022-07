Migranti, Lampedusa allo stremo: 180 sbarchi nella notte, autorità al lavoro per alleggerire l'hotspot (Di martedì 26 luglio 2022) Proseguono gli sbarchi a Lampedusa, dove dopo i 631 Migranti arrivati ieri con 15 differenti approdi, all'alba sono giunte altre 180 persone. I primi 51, tra cui una donna, hanno raggiunto il molo ... Leggi su globalist (Di martedì 26 luglio 2022) Proseguono gli, dove dopo i 631arrivati ieri con 15 differenti approdi, all'alba sono giunte altre 180 persone. I primi 51, tra cui una donna, hanno raggiunto il molo ...

