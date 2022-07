Microbiologi | ‘Epatiti colpiscono 325 mln persone nel mondo | guardia alta’

Leggi su italiasera

(Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Nel, ancora alle prese con il controllo della circolazione delle varianti di SarS-CoV-2, permangono gravi minacce alla salute di milioni di, imputabili alle infezioni provocate dai 5 virus responsabili di epatiti primarie, che si stima colpiscano neloltre 325 milioni di, molte delle quali inconsapevoli di aver contratto l’infezione. Occorre pertanto mantenere alta l’attenzione, soprattutto su quei pazienti che contraggono e sviluppano l’infezione in modo del tutto inconsapevole, ponendo così a rischio la propria e altrui salute. È questo l’appello dell’Associazioneclinici italiani (Amcli Ets) in occasione della Giornata mondiale contro le epatiti, che si celebra il 28 luglio. Oggi – riferiscono gli esperti in una nota – vi sono cinque virus ...