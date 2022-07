«Mia figlia Alba oggi si chiama Alex»: la scrittrice Silvia Ranfagni e la storia del suo bambino non-binario (Di martedì 26 luglio 2022) Silvia Ranfagni è una scrittrice e sceneggiatrice che ha collaborato con Carlo Verdone e Ferzan Ozpetek e ha di recente pubblicato il romanzo “Corpo a corpo” che parla di maternità. In un’intervista rilasciata a Repubblica oggi parla del suo bambino, che da 13enne le ha detto un anno fa «mamma, sono trans. Anzi, sono non binario». «La metafora che ha usato è stata questa: “Mamma, hai presenti i binari di un treno? Sono due, come maschio e femmina. Io sono come un terzo binario in mezzo che fa come un serpente che si avvicina ora dalla parte della femmina, ora dalla parte del maschio. A volte mi sveglio più maschio, a volte mi sveglio femmina, non lo so nemmeno io da cosa dipende. Mercoledì, per esempio, ero maschio», racconta la scrittrice nel ... Leggi su open.online (Di martedì 26 luglio 2022)è unae sceneggiatrice che ha collaborato con Carlo Verdone e Ferzan Ozpetek e ha di recente pubblicato il romanzo “Corpo a corpo” che parla di maternità. In un’intervista rilasciata a Repubblicaparla del suo, che da 13enne le ha detto un anno fa «mamma, sono trans. Anzi, sono non». «La metafora che ha usato è stata questa: “Mamma, hai presenti i binari di un treno? Sono due, come maschio e femmina. Io sono come un terzoin mezzo che fa come un serpente che si avvicina ora dalla parte della femmina, ora dalla parte del maschio. A volte mi sveglio più maschio, a volte mi sveglio femmina, non lo so nemmeno io da cosa dipende. Mercoledì, per esempio, ero maschio», racconta lanel ...

