Meteo | si smorza gran caldo | temporali soprattutto al Nord

(Di martedì 26 luglio 2022) Siile arrivanoal. Secondo l'analisi delrologo Lorenzo Tedici, del sito www.iL.it, "aria più fresca in quota farà il suo ingresso in Italia e mescolandosi con quella rovente preesistente genererà intensiaccompagnati dadinate e forti colpi di vento". Le regioni ...

Si smorza il gran caldo e arrivano temporali soprattutto al Nord. Secondo l'analisi del meteorologo Lorenzo Tedici, del sito www.iLMeteo.it, "aria più fresca in quota farà il suo ingresso in Italia e mescolandosi con quella rovente preesistente genererà intensi temporali accompagnati da grandinate e forti colpi di vento". L'anticiclone africano 'Apocalisse4800' inizia ad accusare i colpi provenienti dal nord Europa. Se la mattinata trascorrerà con il bel tempo, sarà il pomeriggio a diventare teatro di tanti temporali, dapprima sulle Alpi (specie del Triveneto) ed entro sera anche sulla pianura Padana.