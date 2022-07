Meteo martedì: al Sud ancora caldo intenso, ma in arrivo qualche temporale da Nord (Di martedì 26 luglio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. In questa prima parte della settimana al Nord l’anticiclone mostrerà dei segnali di cedimento con il ritorno dei temporali e un ricambio d’aria, mentre al Centro-Sud il caldo africano continuerà ad essere il vero protagonista. La cupola alto-pressoria sarà garanzia di stabilità e tempo soleggiato su gran parte delle regioni. Da segnalare soltanto qualche rovescio, anche a carattere temporalesco, sui rilievi interni. Possibile aumento dell’instabilità nella giornata di mercoledì con un graduale calo termico. Meteo MARTEDI’ 26 LUGLIO: giornata con cielo soleggiato ovunque tutto il giorno. qualche cumulo tra Appennino Campano e Molisano potrà dar origine a piovaschi o rovesci sparsi nelle ore più calde. Ventilazione prevalentemente a ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 26 luglio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. In questa prima parte della settimana all’anticiclone mostrerà dei segnali di cedimento con il ritorno dei temporali e un ricambio d’aria, mentre al Centro-Sud ilafricano continuerà ad essere il vero protagonista. La cupola alto-pressoria sarà garanzia di stabilità e tempo soleggiato su gran parte delle regioni. Da segnalare soltantorovescio, anche a caratteresco, sui rilievi interni. Possibile aumento dell’instabilità nella giornata di mercoledì con un graduale calo termico.MARTEDI’ 26 LUGLIO: giornata con cielo soleggiato ovunque tutto il giorno.cumulo tra Appennino Campano e Molisano potrà dar origine a piovaschi o rovesci sparsi nelle ore più calde. Ventilazione prevalentemente a ...

