Meteo, arriva il freddo: il fenomeno della Niña stravolge le nostre vite. Ecco da quando (Di martedì 26 luglio 2022) Quella che stiamo vivendo è sicuramente una delle estati più calde di sempre. Il sole splende dappertutto e le temperature sono alte anche al Nord. Presto, però, arriverà il freddo e soprattutto ci sarà il cosiddetto fenomeno della “Niña “. Siete curiosi di sapere di che cosa si tratta? Se sì, vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine. (Continua dopo la foto…) Meteo, la previsione choc di Giuliacci: “Terribile situazione” Cos’è il fenomeno della Niña Il fenomeno della Niña indica un raffreddamento della temperatura delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico centrale ed orientale. Tale fenomeno influenza in modo particolare il clima del nostro Pianeta. le ... Leggi su tvzap (Di martedì 26 luglio 2022) Quella che stiamo vivendo è sicuramente una delle estati più calde di sempre. Il sole splende dappertutto e le temperature sono alte anche al Nord. Presto, però, arriverà ile soprattutto ci sarà il cosiddetto“. Siete curiosi di sapere di che cosa si tratta? Se sì, vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine. (Continua dopo la foto…), la previsione choc di Giuliacci: “Terribile situazione” Cos’è ilIlindica un raffreddamentotemperatura delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico centrale ed orientale. Taleinfluenza in modo particolare il clima del nostro Pianeta. le ...

DarkholmeRonnie : In pratica che tempo c’è a Torino no perché dicono sole ma anche pioggia caldo ma anche freddo ho capito che arriva… - carta_straccia_ : Arriva un ciclone? Il vento fischia assai forte... qui si finisce come la piccola Dorothy, con la casa volante e ci… - infoitinterno : Meteo, stop al grande caldo: finalmente arriva aria più fresca - lucatoscoromano : @sarasarli @ErmannoKilgore beh in compenso arriva #Apocalisse4800 ! ! ahha - UgoBaroni : RT @tempoweb: La previsione di Mario #Giuliacci rovina le #vacanze agli italiani: “Quando arrivano i #temporali” #meteo #pioggia #22luglio… -