Mertens può ancora rinnovare col Napoli? L’ipotesi, anche se remota (Di martedì 26 luglio 2022) Domenica scorsa la SSC Napoli ha reso pubblico e ufficiale un video per ringraziare Dries Mertens per i suoi splendidi anni e traguardi raggiunti con il club partenopeo. Un addio che ha lasciato tutti di stucco e con un immenso dispiacere, soprattutto per la modalità scelta per salutare un grande campione, uomo e calciatore, come ‘Ciro’. Il rinnovo di contratto è saltato per le elevate (ma non troppo) pretese da parte del belga, ritenute piuttosto eccessive da parte della società azzurra. Il presidente Aurelio De Laurentiis gli avrebbe offerto 2,4 milioni per un solo anno, considerati soprattutto i 35 anni di Dries, ma l’offerta pare non aver soddisfatto l’attaccante, che invece chiedeva 4 milioni netti. Attualmente Mertens non ha una squadra, ma svolge allenamenti da solo per tenersi in forma e farsi trovare pronto una volta ... Leggi su optimagazine (Di martedì 26 luglio 2022) Domenica scorsa la SSCha reso pubblico e ufficiale un video per ringraziare Driesper i suoi splendidi anni e traguardi raggiunti con il club partenopeo. Un addio che ha lasciato tutti di stucco e con un immenso dispiacere, soprattutto per la modalità scelta per salutare un grande campione, uomo e calciatore, come ‘Ciro’. Il rinnovo di contratto è saltato per le elevate (ma non troppo) pretese da parte del belga, ritenute piuttosto eccessive da parte della società azzurra. Il presidente Aurelio De Laurentiis gli avrebbe offerto 2,4 milioni per un solo anno, considerati soprattutto i 35 anni di Dries, ma l’offerta pare non aver soddisfatto l’attaccante, che invece chiedeva 4 milioni netti. Attualmentenon ha una squadra, ma svolge allenamenti da solo per tenersi in forma e farsi trovare pronto una volta ...

