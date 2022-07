(Di martedì 26 luglio 2022) La storia d’amore trae ilpotrebbe non esserefinita: le ultime sul futuro dell’attaccante belga Secondo quanto riportato da Tuttosport, la storia d’amore tra ile Dries, nonostante l’ufficializzazione dell’addio di qualche giorno fa, potrebbe non essere finita. Il belga infatti potrebbe tornare sui suoi passi e accettare l’offerta di rinnovo contrattuale da 2.4 milioni se non arriveranno offerte superiori.da monitorare, con le prossime settimane sicuramente decisive. L'articolo proviene da Calcio News 24.

annatrieste : A giochi ormai chiusi, Kat, la moglie di Dries #Mertens, mette i dischi a #tomorrowland2022 con la maglia del Napol… - antonio_gaito : Chi ha deciso che il #Napoli da questi cambi può solo indebolirsi? A parte Kou-Kim poi è tutto da vedere: Olivera-O… - claudioruss : Alle 15 su @CalcioNapoli24 lunga intervista con Gokhan #Inler, che domani affronta il #Napoli con il suo Adana Demi… - NapoliAddict : Mertens Napoli, c’è ancora una possibilità? La situazione #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Calcio News 24 - Il__Ross : RT @francesco_terry: Alla fine della fiera #Mertens andrà alla Salernitana, così continuerà ad abitare a Palazzo Donn'Anna. Lo vedremo spes… -

La storia d'amore trae ilpotrebbe non essere ancora finita: le ultime sul futuro dell'attaccante belga Secondo quanto riportato da Tuttosport, la storia d'amore tra ile Dries, nonostante l'...Ilsembra non voler fermare il suo buon momento sul mercato. Dopo l'arrivo di Kim Min - Jae, gli ...gli azzurri che vogliono sostituire nel migliore modo possibile Lorenzo Insigne e DriesIl Napoli, dopo gli addii di Insigne, Mertens e Kolulibaly, potrebbe salutare un altro pezzo da novanta come Fabian Ruiz. La permanenza dello spagnolo, infatti, non è così scontata ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...