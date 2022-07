Mertens | colpo di scena all’orizzonte? Può accadere con il Napoli prima dell’inizio del campionato

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 26 luglio 2022) Nella giornata di domenica ilha ufficialmente salutato Dries, omaggiandolo tramite i propri canali social. Un saluto che, in ogni caso, lascia enorme amaro in bocca per un finale che avrebbe potuto essere ben diverso, anche soltanto nei modi e non necessariamente nella sostanza. Le richieste del belga sono infatti sempre state ritenute eccessive dalla società, che non vuole fare un’eccezione al tetto ingaggi per un giocatore di 35 anni. Quattro milioni all’anno sono dunque troppi per De Laurentiis, che è arrivato ad offrirne 2,4 per un anno, offerta declinata dal belga. FOTO: Getty –Oraè senza squadra e continua ad allenarsi da solo, in attesa di una chiamata importante. Anche per questo motivo, come racconta Il Mattino, “Ciro” avrebbe rifiutato l’offerta ...