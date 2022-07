Meloni vuole patti chiari nella coalizione della destra

elio_vito : Orban oggi ha detto che non vuole 'la mescolanza' delle razze causata dall'immigrazione, da qui alla tragedia della… - elio_vito : Meloni vuole presentarsi affidabile in politica estera, atlantica, sostenitrice dell'Ucraina ma poi parla di lobby… - elio_vito : La coalizione di destra-destra (Tajani, Meloni, Salvini) potrà scrivere qualunque cosa nel programma e dire quello… - ReneeRZ6 : RT @intuslegens: La Meloni dice che, se governerà la destra, non permetterà più greenpass e altre restrizioni, mentre la sinistra vuole Spe… - FedericaCelussi : RT @intuslegens: La Meloni dice che, se governerà la destra, non permetterà più greenpass e altre restrizioni, mentre la sinistra vuole Spe… -

È meglio allearsi cone Salvini 'È meglio allearsi con il centrodestra. Noi non siamo ... Il Ppe lapremier...'Di questo non so niente. Non mi sono candidato a niente. Sono un militante ...... 'Ricompensascherzare Io non ho bisogno di alcuna ricompensa', replica aggiungendo: '... Berlusconi, tra l'altro, spiega: 'Giorgiasarebbe un premier autorevole, con credenziali ...Il centrodestra non ha ancora sciolto le riserve sulle modalità di scelta del premier in caso di vittoria alle elezioni del 25 settembre.Dalle 9 la relazione del segretario Letta sulla strategia del partito in campagna elettorale. Berlusconi al Corriere: "Io presidente del Senato Non mi interessa. E il tema del premier del centrodestr ...