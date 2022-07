"Meloni premier, poi...". Sgarbi, clamorosa fuga di notizie: centrodestra, ecco i nomi dei ministri (Di martedì 26 luglio 2022) Le elezioni del 25 settembre vedranno trionfare il centrodestra. Ne è sicuro Vittorio Sgarbi, che ad Affariitaliani.it spiega: "Vincerà con più di 10 punti di scarto e con una quantità di parlamentari senza precedenti, sia alla Camera sia al Senato". La profezia del leader di Rinascimento va anche oltre: "Giorgia Meloni sarà presidente del Consiglio, non ci sono dubbi. Salvini? Sarà ministro dell'Interno e forse anche vicepremier. Tajani? Ministro degli Esteri. Io sarò ministro dei Beni Culturali". E Silvio Berlusconi? Secondo il critico d'arte, "sarà presidente del Senato. Io, mesi fa, gli avevo consigliato di non correre per il Quirinale, ma di far eleggere Draghi e farsi nominare presidente del Senato quando avremmo vinto le elezioni". Sgarbi, poi, scende nel dettaglio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Le elezioni del 25 settembre vedranno trionfare il. Ne è sicuro Vittorio, che ad Affariitaliani.it spiega: "Vincerà con più di 10 punti di scarto e con una quantità di parlamentari senza precedenti, sia alla Camera sia al Senato". La profezia del leader di Rinascimento va anche oltre: "Giorgiasarà presidente del Consiglio, non ci sono dubbi. Salvini? Sarà ministro dell'Interno e forse anche vice. Tajani? Ministro degli Esteri. Io sarò ministro dei Beni Culturali". E Silvio Berlusconi? Secondo il critico d'arte, "sarà presidente del Senato. Io, mesi fa, gli avevo consigliato di non correre per il Quirinale, ma di far eleggere Draghi e farsinare presidente del Senato quando avremmo vinto le elezioni"., poi, scende nel dettaglio ...

lauraboldrini : 'Non vogliamo mescolarci con altre razze', dice il premier ungherese #Orban. In Europa c'è chi torna a parlare di… - ItaliaViva : .@matteorenzi: 'Pronti ad andare da soli. Come premier vogliamo #Draghi non #Meloni' - HuffPostItalia : Meloni a Berlusconi e Salvini: 'Senza un accordo su chi fa il premier non ha senso allearsi' - Catia05605065 : RT @matteorenzi: Pronti per la battaglia più difficile e più bella. Due mesi alla campagna elettorale. Noi ci siamo. Come premier vogliamo… - lacittanews : Coalizioni senza pace a due mesi dal voto. Meloni avverte il centrodestra: 'Senza accordo sulla premiership l'allea… -