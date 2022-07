Meloni, messaggio duro: “Alleanza inutile senza accordo sul premier”. L’incredibile polemica nel centrodestra (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug – Giorgia Meloni apre la polemica nel centrodestra, come riporta anche l’Ansa, e approfondisce le divisioni di una coalizione che non riesce a trovare la sua dimensione. Meloni, il centrodestra e L’incredibile polemica sul premier Tutto nasce dalla strana “proposta” circolata nei giorni scorsi e sostenuta anche da Silvio Berlusconi, di far indicare il premier agli eletti dei partiti, il che ha fatto sobbalzare sia la Meloni che FdI, attualmente secondo tutti i sondaggi indiscutibilmente la prima formazione, per numero di voti, del centrodestra. Ed è la stessa Giorgia Meloni ad accendere ulteriormente il fuoco, precisando agli alleati l’intenzione di rispettare le regole ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug – Giorgiaapre lanel, come riporta anche l’Ansa, e approfondisce le divisioni di una coalizione che non riesce a trovare la sua dimensione., ilsulTutto nasce dalla strana “proposta” circolata nei giorni scorsi e sostenuta anche da Silvio Berlusconi, di far indicare ilagli eletti dei partiti, il che ha fatto sobbalzare sia lache FdI, attualmente secondo tutti i sondaggi indiscutibilmente la prima formazione, per numero di voti, del. Ed è la stessa Giorgiaad accendere ulteriormente il fuoco, precisando agli alleati l’intenzione di rispettare le regole ...

