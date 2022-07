Meloni fascista? La Santanchè esplode: come umilia l'esperto americano, gelo a La7 | Video (Di martedì 26 luglio 2022) "Il futuro dell'Italia è desolante". Con queste parole David Broder scatena la furia di Daniela Santanchè. Succede tutto a L'Aria Che Tira durante la puntata di martedì 26 luglio in onda su La7. Qui interviene lo storico britannico, esperto di fascismo italiano e francese: "Non dico che la Meloni vuole instaurare un nuovo regime fascista in Italia ma ha sdoganato militanti neofascisti". E ancora, in collegamento con Francesco Magnani: "Le risposte da parte di Fratelli d'Italia al mio articolo erano di matrice complottista. Non vogliono la dittatura ma comunque è un momento molto pericoloso nella politica italiana". Quanto basta a far saltare dalla sedia la senatrice di Fratelli d'Italia. Rimasta in silenzio per tutto l'intervento dell'ospite, la Santanchè dice la sua: "La stampa straniera non ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) "Il futuro dell'Italia è desolante". Con queste parole David Broder scatena la furia di Daniela. Succede tutto a L'Aria Che Tira durante la puntata di martedì 26 luglio in onda su La7. Qui interviene lo storico britannico,di fascismo italiano e francese: "Non dico che lavuole instaurare un nuovo regimein Italia ma ha sdoganato militanti neofascisti". E ancora, in collegamento con Francesco Magnani: "Le risposte da parte di Fratelli d'Italia al mio articolo erano di matrice complottista. Non vogliono la dittatura ma comunque è un momento molto pericoloso nella politica italiana". Quanto basta a far saltare dalla sedia la senatrice di Fratelli d'Italia. Rimasta in silenzio per tutto l'intervento dell'ospite, ladice la sua: "La stampa straniera non ...

