Meloni avverte gli alleati: intesa nel centrodestra sul premier o la coalizione è inutile (Di martedì 26 luglio 2022) I leghisti, nonostante il progressivo arretrare nei sondaggi (ieri sera il Tg di La7 attribuiva al partito il 12,4%) non sono affatto abbattuti. Salvini viene descritto come assolutamente tranquillo ... Leggi su corriere (Di martedì 26 luglio 2022) I leghisti, nonostante il progressivo arretrare nei sondaggi (ieri sera il Tg di La7 attribuiva al partito il 12,4%) non sono affatto abbattuti. Salvini viene descritto come assolutamente tranquillo ...

giu338339 : RT @SecolodItalia1: Centrodestra, la Meloni avverte: «Senza accordo sul criterio per il premier, l’alleanza non ha senso» - lacittanews : Coalizioni senza pace a due mesi dal voto. Meloni avverte il centrodestra: 'Senza accordo sulla premiership l'allea… - webshakeit : Meloni avverte gli alleati: 'No al governo di centrodestra senza accordo sulle regole' - disinformate_it : RT @ilgiornale: La leader di FdI avverte: 'Confermare le regole o non ha senso governare insieme'. Salvini garantisce: 'Chi avrà un voto in… - infoitinterno : Meloni reclama la leadership a destra e avverte gli alleati: “Senza intesa inutile andare al governo insieme” -