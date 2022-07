Matrimonio a prima vista, Francesca Musci e Andrea Ghiselli sono diventati genitori: ecco il nome scelto per il bebé (Di martedì 26 luglio 2022) I due ex protagonisti di Matrimonio a prima vista Francesca Musci e Andrea Ghiselli sono diventati genitori per la prima volta. Ad annunciarlo è stata la neo mamma tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram: “Grazie a tutte, sono molto stanca e provata, tornerò da voi“, ha raccontato Francesca, la quale ha pubblicato l’immagine del suo braccialetto e di quello del neo papà. Il piccolo si chiama Riccardo, ha il doppio cognome ed è nato alle ore 04.34 di questa notte, dopo un lungo travaglio: Francesca, infatti, già negli scorsi giorni aveva informato le sue fan di essere in procinto di partorire, ma poi il piccolo Riccardo ... Leggi su isaechia (Di martedì 26 luglio 2022) I due ex protagonisti diper lavolta. Ad annunciarlo è stata la neo mamma tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram: “Grazie a tutte,molto stanca e provata, tornerò da voi“, ha raccontato, la quale ha pubblicato l’immagine del suo braccialetto e di quello del neo papà. Il piccolo si chiama Riccardo, ha il doppio coged è nato alle ore 04.34 di questa notte, dopo un lungo travaglio:, infatti, già negli scorsi giorni aveva informato le sue fan di essere in procinto di partorire, ma poi il piccolo Riccardo ...

