Matrimonio a prima vista, fiocco azzurro per due ex concorrenti: nato il primo figlio (Di martedì 26 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Festa grande per Matrimonio a prima vista. Due ex concorrenti hanno annunciato a tutti la nascita del loro primogenito. Si tratta del primo nuovo arrivato per il reality show: ecco di chi si tratta. Doveva accadere prima o poi che il programma di Real Time doveva festeggiare una nascita. E quel tempo è arrivato. Due Leggi su youmovies (Di martedì 26 luglio 2022) Questo articolo è apparso, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Festa grande per. Due exhanno annunciato a tutti la nascita del lorogenito. Si tratta delnuovo arrivato per il reality show: ecco di chi si tratta. Doveva accadereo poi che il programma di Real Time doveva festeggiare una nascita. E quel tempo è arrivato. Due

Corriere : Elena e Claudia, matrimonio in alta uniforme (e picchetto d'onore). La prima volta nell'Arma - AldoSantangelo4 : @ercivettone1 Certamente sì. In realtà ce ne sono 2. La prima è la fine del film 'Ghost' La seconda è la scena in c… - Novella_2000 : Matrimonio a prima vista, due ex protagonisti sono diventati genitori - _torakiki_ : @moffo33 @Sofiajeanne cosa farebbero per il clima? Cosa farebbero sui diritti (eutanasia/matrimonio egalitario/ius… - zazoomblog : Fiocco celeste a Matrimonio a prima vista: è nato Riccardo il primo figlio della coppia - #Fiocco #celeste… -