Matrimonio a Prima Vista, è nato Riccardo, il figlio di Francesca Musci e Andrea Ghiselli (Di martedì 26 luglio 2022) Durante la notte tra il 25 e il 26 luglio è nato Riccardo, il figlio di Francesca Musci e Andrea Ghiselli, divenuti famosi grazie al programma Matrimonio a Prima Vista Italia. I neogenitori hanno partecipato a due differenti edizioni della celebre trasmissione di Real Time. Tuttavia, questa esperienza in comune ha permesso a Francesca e Andrea di conoscersi e innamorarsi, fino a coronare la loro relazione con il regalo più importante: il loro piccolo Riccardo, annunciato con immensa gioia sui canali social della coppia. A dare la lieta notizia è stata per Prima la neo mamma, con la pubblicazione di una storia sul suo profilo Instagram.

